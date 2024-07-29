Câmeras corporais começam com Batalhão de Trânsito e policiais militares de Vitória

No último dia 27, o Centro Integrado de Operações de Defesa Social do Espírito Santo (Ciodes) completou 20 anos de serviços prestados à população capixaba. Criado em 2004, o Ciodes recebe e realiza a triagem dos pedidos de ajuda emergencial às polícias, bombeiros e Samu. Para oferecer ajuda ainda mais eficaz aos cidadãos, a previsão é de que o próximo ano traga mudanças e mais modernização para a ampliação dos serviços. Uma das novidades é o estudo do acionamento via redes sociais. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Estado de Comando e Inovação da Sesp, coronel André Có, destaca os feitos do Ciodes nas últimas duas décadas e fala dos próximos passos. Atualmente, 5% das ligações são de trotes e o nível é considerado um dos mais baixos do país. Outra novidade são as câmeras corporais que chegam nesse 2º semestre e começam pelo BPTran e 12ª Cia e cujas imagens serão monitoradas pelo Ciodes. Órgão também conta com atendimento em Libras. Ouça a conversa completa!