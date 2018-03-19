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VIDEOMONITORAMENTO

Câmeras começam a flagrar infrações de trânsito em Vila Velha

Os primeiros trechos de fiscalização estão localizados nas avenidas Carlos Lindemberg, Jerônimo Monteiro, Hugo Musso, Francelina Setúbal e Santa Leopoldina

Publicado em 19 de Março de 2018 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 mar 2018 às 11:35
32 câmeras instaladas em trechos de avenidas onde há maior incidência de acidentes de trânsito em Vila Velha começaram a flagrar nesta segunda-feira (19) as infrações de motoristas. Os agentes de trânsito, através da central de videomonitoramento, poderão autuar condutores que estejam fazendo uso do celular ou do fone de ouvido; manobra irregular, estacionamento proibido, avanço de sinal, falta do uso de equipamentos de segurança como cinto e capacete; racha; entre outros. Os primeiros trechos de fiscalização estão localizados nas avenidas: Carlos Lindemberg,  Jerônimo Monteiro, Hugo Musso, Francelina Setúbal e Santa Leopoldina, segundo explica em entrevista à CBN o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito de Vila Velha, coronel Oberacy Emmerich Júnior.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cel Oberacy Emmerich Júnior - 19-03-18
 

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