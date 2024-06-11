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Segurança

"Câmera tagarela" auxilia no monitoramento da cidade; saiba como é na Serra!

Ouça entrevista com o secretário de Defesa Social da Serra, Joel Lyrio

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 11:39

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

11 jun 2024 às 11:39
Câmera de videomonitoramento: Serra
Câmera de videomonitoramento: Serra Crédito: Arquivo
Na última semana, durante o monitoramento nos pontos de ônibus na Serra, por meio das câmeras de videomonitoramento, a Guarda Civil Municipal flagrou quatro pessoas em uma tentativa de usar o transporte público de forma ilegal, pulando a roleta. Imediatamente um alerta foi feito, através de aviso sonoro de que uma viatura estava a caminho, o que fez com que a ocorrência fosse evitada. Isso foi possível por conta do recurso de radiocomunicação pelas "câmeras tagarelas". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social da Serra,  Joel Lyrio, fala sobre o funcionamento do serviço. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Joel Lyrio - 11-06-24.mp3

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