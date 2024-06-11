"Câmera tagarela" auxilia no monitoramento da cidade; saiba como é na Serra!

Na última semana, durante o monitoramento nos pontos de ônibus na Serra, por meio das câmeras de videomonitoramento, a Guarda Civil Municipal flagrou quatro pessoas em uma tentativa de usar o transporte público de forma ilegal, pulando a roleta. Imediatamente um alerta foi feito, através de aviso sonoro de que uma viatura estava a caminho, o que fez com que a ocorrência fosse evitada. Isso foi possível por conta do recurso de radiocomunicação pelas "câmeras tagarelas". Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Defesa Social da Serra, Joel Lyrio, fala sobre o funcionamento do serviço.