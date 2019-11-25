Camburi: fiscalização da Linha Verde será feita por agentes da guarda

Começou nesta segunda-feira (25) a fiscalização da Linha Verde, na Avenida Dante Michelini, em Vitória. A faixa é exclusiva para ônibus, ambulâncias, viaturas policiais, vans, táxis e veículos com três ou mais pessoas, conhecido como carona solidária.
O motorista que andar pela Linha Verde sem atender a regulamentação estabelecida pela prefeitura de Vitória poderá ser multado com base no Artigo 187, I, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza média, que prevê perda de quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa no valor de R$ 130,16.
O secretário de municipal de Segurança Urbana de Vitória, Fronzio Calheira, em entrevista à rádio CBN Vitória, explicou que a fiscalização será feita por guardas municipais no local e não haverá o recurso das câmeras de monitoramento que serão retiradas do local para atender a novos cercos inteligentes nas avenidas Maruípe, Serafim Derenzi, Leitão da Silva e Marechal Campos.
O objetivo da faixa exclusiva, segundo Fronzio Calheira, é priorizar o transportes público, deixando a cidade mais justa e sustentável. Segundo a prefeitura de Vitória, 60% nos veículos que transitam pela Avenida Dante Michelini respeitam o uso exclusivo da Linha Verde para o transporte coletivo.
