Camata: conhecido por ligar municípios capixabas através das estradas

O ex-governador Gerson Camata foi o primeiro governante capixaba a participar de uma eleição direta durante o processo de redemocratização do país, pós-ditadura militar. Em 1982 lançou sua candidatura ao governo do Espírito Santo, disputando com Carlito Von Schilgen, do Partido Democrático Social (PDS). Camata foi considerado um fenômeno eleitoral, chegando a obter 67% dos votos válidos. O governo, entre os anos de 1983 e 1986, foi marcado pelo apoio à agricultura e ao homem do campo, através do desenvolvimento de projetos de eletrificação e telefonia rural e de construção de estradas ligando as sedes dos municípios. Também foi durante o governo dele que o estado desfrutou da industrialização, com a CST iniciando suas operações, como também Vale do Rio Doce e Aracruz Celulose. Em entrevista à CBN Vitória, o historiador Rafael Simões fala da história política de Camata nas suas quatro décadas dedicadas à vida pública.