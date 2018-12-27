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LUTO NA POLÍTICA

Camata: conhecido por ligar municípios capixabas através das estradas

Ouça a entrevista com o historiador Rafael Simões sobre a trajetória política de Gerson Camata nas suas quatro décadas dedicadas à vida pública

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 11:18

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 dez 2018 às 11:18
O ex-governador Gerson Camata foi o primeiro governante capixaba a participar de uma eleição direta durante o processo de redemocratização do país, pós-ditadura militar. Em 1982 lançou sua candidatura ao governo do Espírito Santo, disputando com Carlito Von Schilgen, do Partido Democrático Social (PDS). Camata foi considerado um fenômeno eleitoral, chegando a obter 67% dos votos válidos. O governo, entre os anos de 1983 e 1986, foi marcado pelo apoio à agricultura e ao homem do campo, através do desenvolvimento de projetos de eletrificação e telefonia rural e de construção de estradas ligando as sedes dos municípios. Também foi durante o governo dele que o estado desfrutou da industrialização, com a CST iniciando suas operações, como também Vale do Rio Doce e Aracruz Celulose. Em entrevista à CBN Vitória, o historiador Rafael Simões fala da história política de Camata nas suas quatro décadas dedicadas à vida pública. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Rafael Simões - 27-12-18

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