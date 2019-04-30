Câmara quer aprovar Reforma da Previdência em dois meses

O assunto agora em destaque no CBN Vitória são as últimas discussões que envolvem a reforma da Previdência. A Câmara dos Deputados instalou, no final da última semana, a comissão especial que discutirá a proposta de emenda à Constituição (PEC) enviada em fevereiro pelo Executivo ao Congresso sobre a reforma. O presidente da Comissão, deputado Marcelo Ramos (PR-AM), marcou reuniões para esta terça-feira (30), para definir um calendário para os trabalhos da comissão. O deputado federal Evair de Melo (PP-ES) está presente neste colegiado.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o deputado federal Evair de Melo (PP-ES) afirmou que o prazo dado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, para que a Reforma da Previdência seja aprovada, é possível.

A Comissão Especial da reforma da Previdência é composta por 49 deputados titulares e 49 suplentes e tem prazo de até 40 sessões do Plenário para funcionar. As primeiras 10 sessões são reservadas para apresentação de emendas dos parlamentares que proporem modificações no texto. Essas emendas precisam ter o apoio de, no mínimo, um terço dos 513 deputados da Câmara, correspondente a 171 parlamentares. A partir da 11ª sessão, o relator pode apresentar o parecer. Confira!