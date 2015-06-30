Câmara Federal pode votar PEC que reduz a maioridade penal nesta terça

O plenário da Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira a PEC que reduz a maioridade penal. A proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos atinge casos de crimes hediondos, homicídio e roubo qualificado. No CBN Vitória desta terça-feira (30), ouça os argumentos de quem é contra e quem é a favor da PEC 171/93. No debate o deputado federal Carlos Manato (SD-ES) e o advogado Gilvan Vitorino, representante da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB/ES.