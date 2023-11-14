Calor: Inmet emite alerta de grande perigo para o ES até domingo (19)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de grande perigo para o Espírito Santo. Entre segunda (13) e até domingo (19), as temperaturas devem ficar cerca de 5ºC acima da média do mês de novembro para todo o estado. Isso significa que as temperaturas devem ficar entre 34º e 35ºC até o final de semana. Esse aumento é causado pelo fenômeno El Niño, cuja principal característica é o aquecimento anormal e persistente da temperatura da superfície na região da Linha do Equador. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista do Inmet, Thiago Sousa, detalha o assunto.