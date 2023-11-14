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Calor: Inmet emite alerta de grande perigo para o ES até domingo (19)

Ouça entrevista com o meteorologista Thiago Sousa

Publicado em 14 de Novembro de 2023 às 11:10

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 nov 2023 às 11:10
Temperatura, sensação térmica, calor
Temperatura, sensação térmica, calor Crédito: Pixabay-geralt
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um aviso de grande perigo para o Espírito Santo. Entre segunda (13) e até domingo (19), as temperaturas devem ficar cerca de 5ºC acima da média do mês de novembro para todo o estado. Isso significa que as temperaturas devem ficar entre 34º e 35ºC até o final de semana. Esse aumento é causado pelo fenômeno El Niño, cuja principal característica é o aquecimento anormal e persistente da temperatura da superfície na região da Linha do Equador. Em entrevista à CBN Vitória, o meteorologista do Inmet, Thiago Sousa, detalha o assunto. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Thiago de Sousa - 14-11-23.mp3

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