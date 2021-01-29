Calor e pouca chuva vão marcar o mês de fevereiro no ES, diz Incaper

Banhistas aproveitam tarde de calor na Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini

Na última quinta-feira (28), o município de Vitória bateu o recorde de calor de 2021. Os termômetros chegaram a registrar 35,2 graus durante a tarde. No mês que começa na próxima segunda, não deve ser diferente. Segundo o meteorologista Ivaniel Foro, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), fevereiro será marcado por forte calor e pouca chuva. Ouça a entrevista concedida à CBN Vitória:

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"Tivemos agora nossa reunião climática e fevereiro não tende a ser um mês com muita chuva. Já é naturalmente um mês com pouca chuva, com a característica do veranico. E em março geralmente temos as chuvas como sendo normais. Mas em fevereiro não temos expectativa de chuvas volumosas, e as temperaturas continuam elevadas", afirmou.

Segundo Ivaniel Foro, as chuvas devem ficar dentro do nível normal ou até abaixo do que se espera para fevereiro. "Não teremos chuva para repor a que não caiu em janeiro. Isso indica tempo preocupante mais à frente, pois no meio do ano já há a tendência do tempo ser mais seco, o que acende um sinal de alerta. Nós no Incaper monitoramos as secas, e com base nos acumulados de chuva de dezembro e janeiro, estamos em estágio de seca fraca. O campo já começa a sofrer com o solo mais seco e isso pode trazer resultados negativos mais para frente em alguns setores", acrescentou.