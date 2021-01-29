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depois de um janeiro quente...

Calor e pouca chuva vão marcar o mês de fevereiro no ES, diz Incaper

O entrevistado é o meteorologista do Incaper Ivaniel Foro

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 17:04

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

29 jan 2021 às 17:04
Banhistas aproveitam tarde de calor na Praia da Costa Crédito: Vitor Jubini
Na última quinta-feira (28), o município de Vitória bateu o recorde de calor de 2021. Os termômetros chegaram a registrar 35,2 graus durante a tarde. No mês que começa na próxima segunda, não deve ser diferente. Segundo o meteorologista Ivaniel Foro, do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), fevereiro será marcado por forte calor e pouca chuva. Ouça a entrevista concedida à CBN Vitória:
Entrevista - Fabio Botacin - Ivaniel Foro - 29-01-21.mp3
"Tivemos agora nossa reunião climática e fevereiro não tende a ser um mês com muita chuva. Já é naturalmente um mês com pouca chuva, com a característica do veranico. E em março geralmente temos as chuvas como sendo normais. Mas em fevereiro não temos expectativa de chuvas volumosas, e as temperaturas continuam elevadas", afirmou.
Segundo Ivaniel Foro, as chuvas devem ficar dentro do nível normal ou até abaixo do que se espera para fevereiro. "Não teremos chuva para repor a que não caiu em janeiro. Isso indica tempo preocupante mais à frente, pois no meio do ano já há a tendência do tempo ser mais seco, o que acende um sinal de alerta. Nós no Incaper monitoramos as secas, e com base nos acumulados de chuva de dezembro e janeiro, estamos em estágio de seca fraca. O campo já começa a sofrer com o solo mais seco e isso pode trazer resultados negativos mais para frente em alguns setores", acrescentou.
Como temperatura média esperada para fevereiro, o especialista diz que será abaixo dos 30°C e próxima aos 28°C nas regiões mais baixas, e 26°C nas mais altas, como a região Serrana do Estado. "Mesmo com a temperatura média abaixo dos 30 graus, haverá dias que, sem dúvidas, ultrapassam os 30 graus, com certeza, inclusive na região Serrana", concluiu.
 

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