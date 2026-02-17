Calor e bebidas alcoólicas afetam saúde do coração; médico orienta!

Calor extremo, muitas horas de pé e consumo de álcool e bebidas energéticas. Vai o alerta! O Carnaval é data de festa, alegria, curtição, mas também é necessário atenção à saúde do corpo - e, em especial, para o coração. De acordo com informações do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), há um crescimento no número de ataques cardíacos e de derrames no período do Carnaval. Médicos orientam que é importante ficar atento sobre os riscos ao coração causados pelo excesso de bebidas alcoólicas e alimentação rica em gorduras associados a dias de muita folia e pouco descanso. É sobre esse assunto que a gente conversa com o médico cardiologista Diogo Barreto, coordenador do serviço de cardiologia do Hospital Evangélico de Vila Velha. Ouça a conversa completa!