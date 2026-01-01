Calendários: quais as diferenças na passagem do tempo pelo mundo?

Hoje, damos início a um novo ciclo! O ano de 2025 se encerrou e começamos mais um ciclo de 12 novos meses. Só que… não é assim para todo mundo. Presente no cotidiano, o calendário que utilizamos hoje é resultado de uma longa construção histórica que combina observação dos astros, decisões culturais e tradições religiosas.

Desde a Antiguidade, diferentes sociedades buscaram formas de organizar a passagem do tempo. Hoje, cerca de 40 calendários coexistem no mundo. Para explicar a origem dos calendários e a diferença entre os que existem em outros países e culturas, a CBN Vitória conversa com o astrônomo e Professor Doutor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) da Universidade de São Paulo, Roberto Boczko para entender como cada cultura escolheu marcar o tempo. Ouça a conversa completa!