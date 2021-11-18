Calculadora para facilitar dosimetria de penas administrativas é aplicada no ES

Uma nova ferramenta vai calcular de forma automática a dosimetria das penas administrativas para servidores públicos estaduais que cometerem infrações. É a "Calculadora de Pena Disciplinar da Corregedoria Geral do Estado". São levados em conta diversos fatores que podem fazer a pena variar, tais como: a existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes; a natureza e a gravidade da infração cometida; e o vínculo que o servidor tem no momento em que praticou a irregularidade. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, traz os detalhes. Acompanhe!

Para utilizar a calculadora, o usuário selecionará a tipificação da infração administrativa (com opção de selecionar várias, se for o caso) e identificará se o servidor é efetivo, comissionado ou ocupante de cargo em designação. Na sequência, avaliará os elementos balizadores, dando pontos a cada um dos critérios analisados: natureza da infração, gravidade, dano causado e se o servidor conta com bons e maus antecedentes em seu histórico funcional. Para cada situação, é atribuída uma pontuação. Na segunda fase, devem ser identificadas quantas hipóteses de circunstâncias agravantes e atenuantes podem ser aplicadas ao caso. Após o preenchimento de todos os dados solicitados, a calculadora exibe a sugestão de penalidade disciplinar. Para dirimir dúvidas quanto ao cálculo feito, a Corregedoria Geral disponibilizou documento em que detalha as regras de negócio norteadoras da ferramenta.