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Cidades

Calçadas compartilhadas: o que são e quais as regras de uso?

Ouça entrevista com o secretário municipal de Transportes e Trânsito de Vitória, Alex Mariano

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 11:59

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 abr 2025 às 11:59
Perigo entre ciclistas e pedestres na calçada compartilhada da Avenida Beira Mar, em Vitória
Perigo entre ciclistas e pedestres na calçada compartilhada da Avenida Beira Mar, em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Com a popularização das bicicletas elétricas e outros meios de mobilidade individual, é preciso que as cidades repensem a mobilidade urbana. Por um lado, as novas opções de locomoção contribuem para uma vida mais sustentável. Por outro, a falta de regulamentação clara sobre o uso desses equipamentos nos grandes centros coloca em risco quem não usufrui deles. Nas calçadas, pedestres e ciclistas disputam espaço e enfrentam os riscos diários de acidentes. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, explica como funciona uma calçada compartilhada na capital e fala da dificuldade de fiscalização. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 01-04-25.mp3
Em Vila Velha, a prefeitura municipal informa que há calçada compartilhada no calçadão da Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. A Reta do Vale inaugurada recentemente, é outro exemplo. A sinalização horizontal é o que indica cada faixa de uso.

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