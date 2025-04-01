Calçadas compartilhadas: o que são e quais as regras de uso?

Com a popularização das bicicletas elétricas e outros meios de mobilidade individual, é preciso que as cidades repensem a mobilidade urbana. Por um lado, as novas opções de locomoção contribuem para uma vida mais sustentável. Por outro, a falta de regulamentação clara sobre o uso desses equipamentos nos grandes centros coloca em risco quem não usufrui deles. Nas calçadas, pedestres e ciclistas disputam espaço e enfrentam os riscos diários de acidentes. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, explica como funciona uma calçada compartilhada na capital e fala da dificuldade de fiscalização. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Alex Mariano - 01-04-25.mp3
Em Vila Velha, a prefeitura municipal informa que há calçada compartilhada no calçadão da Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. A Reta do Vale inaugurada recentemente, é outro exemplo. A sinalização horizontal é o que indica cada faixa de uso.