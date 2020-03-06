Caixa de máscara que custava R$ 8 é vendida a R$ 30 em Vitória

A utilização de máscaras, álcool gel e luvas cresceu nos últimos dias em decorrência do surto de coronavírus. Os produtos têm praticamente saída garantida e, devido a grande procura, o Procon de Vitória deflagrou a "Operação Protege Vitória". Objetivo é monitorar os preços das máscaras, álcool gel e luvas, apurar qual a forma de comercialização e se a quantidade para venda está sendo fracionada, a fim de permitir que todos tenham acesso aos produtos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a gerente do Procon Vitória, Hérica Correa Souza, explica que as lojas das grandes redes e demais farmácias passarão pela operação. Segundo ela, já houve notificação e o momento é de apresentação da documentação por parte das farmácias.