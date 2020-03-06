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Operação do Procon

Caixa de máscara que custava R$ 8 é vendida a R$ 30 em Vitória

Coronavírus: Procon da capital detalha Operação Protege Vitória

Publicado em 06 de Março de 2020 às 19:21

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

06 mar 2020 às 19:21
Coronavírus - Divulgação Crédito: Divulgação
A utilização de máscaras, álcool gel e luvas cresceu nos últimos dias em decorrência do surto de coronavírus. Os produtos têm praticamente saída garantida e, devido a grande procura, o Procon de Vitória deflagrou a "Operação Protege Vitória". Objetivo é monitorar os preços das máscaras, álcool gel e luvas, apurar qual a forma de comercialização e se a quantidade para venda está sendo fracionada, a fim de permitir que todos tenham acesso aos produtos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a gerente do Procon Vitória, Hérica Correa Souza, explica que as lojas das grandes redes e demais farmácias passarão pela operação. Segundo ela, já houve notificação e o momento é de apresentação da documentação por parte das farmácias.
"Já encontramos a comercialização de uma caixa de máscaras que era vendida em torno de R$ 8,00 e agora custa R$ 30,00. O menor frasco de álcool em gel, que custava algo entre R$ 2,00 e R$ 3,00 estava sendo vendido entre R$ 10 e R$ 15,00. Os estabelecimentos devem apresentar o valor de compra, a data da compra e o valor de venda", diz.
Quem receber a notificação e não apresentar a justificativa receberá multa proporcional ao faturamento. "Tudo está previsto no Código de Defesa do Consumidor", alerta a gerente. Ouça a entrevista:
 
Entrevista - Fabio Botacin - Erika Correa Souza - 06-03-20

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