Caixa 2: os impactos da decisão do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que crimes eleitorais como o caixa 2 (não declaração na prestação de contas eleitorais de valores coletados em campanhas) que tenham sido cometidos em conexão com outros crimes como corrupção e lavagem de dinheiro devem ser enviados à Justiça Eleitoral.

O tema divide opiniões. Integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, criticavam o envio de casos à Justiça Eleitoral, afirmando que não há estrutura para processos mais complexos, o que, segundo procuradores, pode levar à maior demora e risco de prescrições, além de risco da anulação de atos já realizados pela Justiça Federal. Nesta edição do CBN Vitória quem detalha o tema é o Professor de Direito Constitucional, Cláudio Colnago. Confira!