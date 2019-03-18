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ENTREVISTA

Caixa 2: os impactos da decisão do STF

Professor analisa, entre outros pontos, se a justiça pode ficar ainda mais morosa

Publicado em 18 de Março de 2019 às 12:30

Publicado em 

18 mar 2019 às 12:30
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que crimes eleitorais como o caixa 2 (não declaração na prestação de contas eleitorais de valores coletados em campanhas) que tenham sido cometidos em conexão com outros crimes como corrupção e lavagem de dinheiro devem ser enviados à Justiça Eleitoral.
O tema divide opiniões. Integrantes da força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, criticavam o envio de casos à Justiça Eleitoral, afirmando que não há estrutura para processos mais complexos, o que, segundo procuradores, pode levar à maior demora e risco de prescrições, além de risco da anulação de atos já realizados pela Justiça Federal. Nesta edição do CBN Vitória quem detalha o tema é o Professor de Direito Constitucional, Cláudio Colnago. Confira!
Entrevista - Patricia Vallim - Claudio Colnago - 18-03-19
Votaram para enviar os processos para a Justiça Eleitoral:
 
Marco Aurélio (relator)
Alexandre de Moraes
Ricardo Lewandowski
Gilmar Mendes
Celso de Mello
Dias Toffoli (voto de desempate)
Votaram para dividir os processos com a Justiça comum:
Edson Fachin
Luís Roberto Barroso
Rosa Weber
Luiz Fux
Cármen Lúcia

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