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manobras na baía de Vitória

Cais do Hidroavião será leiloado em 2021 e Vitória terá voos anfíbios

Em entrevista à CBN Vitória, o superintendente da Secretaria de Patrimônio da União no Espírito Santo, Márcio Furtado, detalhou o processo

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 16:52

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 out 2020 às 16:52
Cais do hidroavião em Santo Antônio Crédito: Vitor Jubini
O Cais do Hidroavião, localizado na região de Santo Antônio, em Vitória, será leiloado no início de 2021. A informação é do superintendente da Secretaria de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES), Márcio Furtado, em entrevista ao CBN Cotidiano. Furtado destacou ainda que o local, que já abrigou o primeiro aeroporto capixaba, vai receber voos anfíbios com finalidades turísticas. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcio Furtado - 13-10-20
A proposta de retomada de um aeroporto comercial na região foi viabilizada com o lançamento, na última quarta-feira, do programa Voo Simples, pelo governo federal. Foi elaborada por técnicos do Ministério da Infraestrutura e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

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