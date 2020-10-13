Cais do Hidroavião será leiloado em 2021 e Vitória terá voos anfíbios

O Cais do Hidroavião, localizado na região de Santo Antônio, em Vitória, será leiloado no início de 2021. A informação é do superintendente da Secretaria de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES), Márcio Furtado, em entrevista ao CBN Cotidiano. Furtado destacou ainda que o local, que já abrigou o primeiro aeroporto capixaba, vai receber voos anfíbios com finalidades turísticas. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcio Furtado - 13-10-20
A proposta de retomada de um aeroporto comercial na região foi viabilizada com o lançamento, na última quarta-feira, do programa Voo Simples, pelo governo federal. Foi elaborada por técnicos do Ministério da Infraestrutura e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).