Cais do Hidroavião será leiloado em 2021 e Vitória terá voos anfíbios

O Cais do Hidroavião, localizado na região de Santo Antônio, em Vitória, será leiloado no início de 2021. A informação é do superintendente da Secretaria de Patrimônio da União no Espírito Santo (SPU-ES), Márcio Furtado, em entrevista ao CBN Cotidiano. Furtado destacou ainda que o local, que já abrigou o primeiro aeroporto capixaba, vai receber voos anfíbios com finalidades turísticas. Ouça a entrevista completa!