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Obra está parada desde 2015

'Cais das Artes tem um grande potencial, que está sendo desperdiçado', afirma presidente do CAU/ES

O entrevistado é Heliomar Venâncio, presidente da Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES)

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 11:29

Publicado em 

04 jun 2022 às 11:29
Cais das Artes
Cais das Artes Crédito: Carlos Alberto Silva
Neste domingo (5), Vitória vai sediar um encontro que irá valorizar as artes no Espírito Santo. O local escolhido é o Cais das Artes. O 66° Encontro USK Vitória é uma iniciativa de valorização do espaço, chamando a atenção da necessidade de conclusão da obra para que ela cumpra sua função, ser um espaço de socialização e cultura para os capixabas. A iniciativa é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) com a Urban Sketchers, movimento que reúne entusiastas do desenho de diferentes profissões e formações em inúmeras cidades do mundo. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio, diz que o 'Cais das Artes tem um grande potencial para o Espírito Santo, que está sendo desperdiçado'. Ouça:
Diony Silva entrevista Heliomar Venâncio - 04/06/2022

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