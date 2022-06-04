'Cais das Artes tem um grande potencial, que está sendo desperdiçado', afirma presidente do CAU/ES

Neste domingo (5), Vitória vai sediar um encontro que irá valorizar as artes no Espírito Santo. O local escolhido é o Cais das Artes. O 66° Encontro USK Vitória é uma iniciativa de valorização do espaço, chamando a atenção da necessidade de conclusão da obra para que ela cumpra sua função, ser um espaço de socialização e cultura para os capixabas. A iniciativa é do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) com a Urban Sketchers, movimento que reúne entusiastas do desenho de diferentes profissões e formações em inúmeras cidades do mundo. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do CAU/ES, Heliomar Venâncio, diz que o 'Cais das Artes tem um grande potencial para o Espírito Santo, que está sendo desperdiçado'. Ouça: