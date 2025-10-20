Cais das Artes: exposição de Sebastião Salgado abre calendário de eventos em dezembro

Após 15 anos de espera, o Cais das Artes deverá ser inaugurado em dezembro próximo. O projeto conta com museu, teatro, biblioteca, café e outros espaços. Segundo informações do governo do Estado, o Museu será a primeira parte das obras a serem entregues à população. Já no primeiro trimestre de 2026, o espaço do Cais receberá também a sua primeira exposição: “Amazônia”, do fotógrafo Sebastião Salgado, falecido neste ano. Na última sexta-feira (17), também foi realizado o lançamento do “Edital Ocupação Cais das Artes: Artes Visuais”, que vai contemplar quatro propostas no valor de R$ 500 mil reais cada, com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura). "O instrumento garantirá a presença ativa dos artistas capixabas dentro do espaço cultural", informa o governo. Já para a gestão do Cais, foi anunciada a parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos (OEI) e com a Fundação Roberto Marinho, que ficarão responsáveis pelas programações formativa e educacional que acontecerão no local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, detalha o assunto. Ouça a conversa completa!