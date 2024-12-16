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Cultura

Cais das Artes: entrega prevista para dezembro de 2025

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha

Publicado em 16 de Dezembro de 2024 às 11:26

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 dez 2024 às 11:26
Cais das Artes
Cais das Artes Crédito: Carlos Alberto Silva
O Cais das Artes, construção do complexo cultural do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, em Vitória, ficou quase uma década parado devido a problemas com empresas responsáveis pela obra. Iniciada em 2010, a construção enfrentou uma longa história de paradas e retomadas. Em 2023, o governo do Espírito Santo formalizou um acordo junto ao Consórcio Andrade Valladares com o objetivo de retomá-las e estão em andamento. Sobre o avanço das obras, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) informa, por exemplo, que "a recuperação do concreto já foi finalizada e das estruturas metálicas estão quase concluídas". Além disso, "com a finalização da recuperação das estruturas metálicas será possível executar a laje de cobertura do teatro", informa. Segundo o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, a entrega do Cais das Artes deve ser feita até dezembro de 2025. Em entrevista à CBN Vitória, ele sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabrício Noronha - 16-12-24.mp3

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