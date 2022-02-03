Cais das Artes deve ser ocupado pela cultura ou por startups?

Obra do Cais das Artes Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista exclusiva à CBN Vitória no último mês de dezembro, apontou que o Cais das Artes, em Vitória, pensado inicialmente para ser um local de atividades culturais, pode ter um espaço destinado para tecnologia. Com as obras paradas desde 2015 e um imbróglio na Justiça para retomada, o Governo do Estado vê na concessão do espaço uma saída para destravar os trâmites e finalizar a novela do complexo iniciada em 2010.

A possibilidade, porém, não foi bem recebida por todos os capixabas. O Instituto de Arquitetos do Brasil no Espírito Santo (IAB-ES) se manifestou contra a utilização do Cais das Artes para outros fins que não sejam artísticos e culturais. Além de descaracterizar o conceito arquitetônico do espaço idealizado pelo capixaba Paulo Mendes da Rocha, um dos dois brasileiros que ganharam o Prêmio Pritzker - considerado o "Nobel da Arquitetura", a organização dos arquitetos entende o Cais das Artes seria o único local de grande porte para receber peças e shows e poderia colocar o Espírito Santo em uma rota cultural mundial. Quem defende este ponto de vista em entrevista à CBN é Otávio de Castro, membro do Instituto de Arquitetos do Brasil no Espírito Santo (IAB/ES).

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Já para os players da economia criativa, o compartilhamento do espaço com a cultura poderia gerar oportunidades mútuas. A ocupação do Cais das Artes por startups poderia criar mais um hub que pode fortalecer ainda mais a ambiência tecnológica do Espírito Santo. Representantes do mercado de startups defendem que tecnologia e cultura andam juntas e o Cais das Artes seria uma chance de união e preparo para as demandas do futuro. A ideia é que o Cais das Artes e da Tecnologia se torne um marco da cultura, da inovação e do entretenimento e seja um hub capaz de oferecer desenvolvimento tecnológico, atração de investimentos, geração de emprego qualificado e renda aos capixabas, como explica em entrevista à CBN Vitória o empresário da Associação Capixaba de Tecnologia (Action), Juba Paixão.

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