Cais das Artes: atividades culturais a partir de janeiro do ano que vem

Na manhã desta quinta (3), o governador Renato Casagrande anunciou um novo cronograma para conclusão das obras do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. O museu do complexo deve ter a sua obra concluída em dezembro deste ano. A estrutura do espaço cultural começou a ser construída em 2010 e conta com investimento de R$ 315 milhões. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, detalha o andamento da obra e a expectativa de eventos já acontecerem a partir de janeiro no próximo ano no local.