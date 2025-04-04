Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Cais das Artes: atividades culturais a partir de janeiro do ano que vem
Cultura

Cais das Artes: atividades culturais a partir de janeiro do ano que vem

Ouça entrevista com o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 11:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

04 abr 2025 às 11:14
Cais das Artes
Foto panorâmica do Cais das Artes Crédito: Fernando Madeira
Na manhã desta quinta (3), o governador Renato Casagrande anunciou um novo cronograma para conclusão das obras do Cais das Artes, na Enseada do Suá, em Vitória. O museu do complexo deve ter a sua obra concluída em dezembro deste ano. A estrutura do espaço cultural começou a ser construída em 2010 e conta com investimento de R$ 315 milhões. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, detalha o andamento da obra e a expectativa de eventos já acontecerem a partir de janeiro no próximo ano no local. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabrício Noronha - 04-04-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados