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Educação

Cai número de famílias que defendem fechamento de escolas na pandemia, aponta Unicef

A entrevistada é a coordenadora do Unicef na Região Sudeste, Luciana Phebo

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 12:48

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

08 jul 2021 às 12:48
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Pixabay
O percentual de famílias brasileiras que considera muito importante manter as escolas fechadas como forma de prevenir a Covid-19 caiu em um ano, de acordo com estudo feito a pedido do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). No início da pandemia, em julho de 2020, 82% dos brasileiros afirmavam que era muito importante manter as escolas fechadas. Em novembro, essa porcentagem caiu para 71%. No mês de maio de 2021 foram 59%. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora da Unicef na Região Sudeste, Luciana Phebo, fala sobre os resultados.
Entrevista - Patricia Vallim - Luciana Phebo - 08-07-21
"Pesquisa apontou que a abertura de escolas não piora os índices de infecção na região "
Luciana Phebo - Coordenadora da Unicef na Região Sudeste

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