Cai número de famílias que defendem fechamento de escolas na pandemia, aponta Unicef

O percentual de famílias brasileiras que considera muito importante manter as escolas fechadas como forma de prevenir a Covid-19 caiu em um ano, de acordo com estudo feito a pedido do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). No início da pandemia, em julho de 2020, 82% dos brasileiros afirmavam que era muito importante manter as escolas fechadas. Em novembro, essa porcentagem caiu para 71%. No mês de maio de 2021 foram 59%. Em entrevista à CBN Vitória, a coordenadora da Unicef na Região Sudeste, Luciana Phebo, fala sobre os resultados.