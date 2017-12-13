Café de Pedra Azul é o melhor e o mais caro café arábica do mundo

Prêmio para o Espírito Santo. O melhor café arábica e também o mais caro do mundo é capixaba. A saca de 60 kg do fruto natural produzido em Pedra Azul, Região das Montanhas de Domingos Martins, bateu o recorde mundial e foi vendida por R$ 39,2 mil para quatro empresas japonesas.

O café feito na Fazenda Camocim foi o vencedor da categoria “Naturals”, quando o fruto é seco com a casca, da Cup of Excellence 2017, uma espécie de Copa do Mundo dos cafés. O evento foi realizado em Venda Nova do Imigrante.

Mas, afinal, o que esse grão tem de diferente? Qual o segredo para atingir essa importante marca? Nesta edição do CBN Cotidiano você acompanha a uma entrevista junto ao produtor Henrique Leivas Sloper de Araújo, responsável pela saca. Confira!