Café conilon capixaba pode ser comercializado na Bolsa de Valores

Maior produtor de café conilon do país, o Espírito Santo deu o pontapé inicial para que o grão possa ser comercializado na Bolsa de Valores já a partir da próxima safra. A iniciativa é da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), que solicitou no último mês à B3, antiga Bovespa, que estude essa viabilidade.

O objetivo é dar mais oportunidade de comercialização para os produtores de conilon, ampliando o mercado de compradores por meio da Bolsa, assim como hoje acontece com outras commodities, como soja, carne e o café arábica. A possibilidade de negociar sacas futuras também minimiza prejuízos e aumenta lucros, uma vez que o produtor negocia os preços no momento da venda e ganha tempo para fazer o planejamento até a colheita, diz Magalhães. Confira na entrevista com o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Nicchio.