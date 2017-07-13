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Café conilon capixaba pode ser comercializado na Bolsa de Valores

Maior produtor de café conilon do país, o Espírito Santo deu o pontapé inicial para que o grão possa ser comercializado na Bolsa de Valores já a partir da próxima safra. O objetivo é ampliar o mercado de compradores por meio da Bolsa, assim como hoje acontece com a soja, carne e o café arábica.

Publicado em 13 de Julho de 2017 às 19:51

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

13 jul 2017 às 19:51
Maior produtor de café conilon do país, o Espírito Santo deu o pontapé inicial para que o grão possa ser comercializado na Bolsa de Valores já a partir da próxima safra. A iniciativa é da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), que solicitou no último mês à B3, antiga Bovespa, que estude essa viabilidade.
O objetivo é dar mais oportunidade de comercialização para os produtores de conilon, ampliando o mercado de compradores por meio da Bolsa, assim como hoje acontece com outras commodities, como soja, carne e o café arábica. A possibilidade de negociar sacas futuras também minimiza prejuízos e aumenta lucros, uma vez que o produtor negocia os preços no momento da venda e ganha tempo para fazer o planejamento até a colheita, diz Magalhães. Confira na entrevista com o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Nicchio.
Entrevista - Fabio Botacin - João Luiz - 13-07-17.mp3

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