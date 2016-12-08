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ENTREVISTA

Café capixaba é eleito o melhor do Brasil por Júri Técnico da ABIC

Ouça a entrevista do diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), Nathan Herszkowicz

Publicado em 08 de Dezembro de 2016 às 05:29

Publicado em 

08 dez 2016 às 05:29
A etapa do Júri Técnico do 13º Concurso Nacional ABIC de Qualidade do Café foi realizada na última segunda-feira (05), no laboratório do Sindicato das Indústrias de Café do Estado de São Paulo. Foram selecionados 8 lotes finalistas, após avaliação da Qualidade Global conforme metodologia do PQC – Programa de Qualidade do Café, atribuindo-se uma pontuação de Zero a 10 pontos para cada um.
O microlote do cafeicultor José Alexandre Abreu de Lacerda, produzido no Sítio Córrego Pedra Menina, no município capixaba de Dores do Rio Preto, recebeu a maior avalição do grupo técnico: 8,43 pontos. Em segundo lugar, ficou o lote de café cereja descascado produzido por Antônio Rigno de Oliveira em São Judas Tadeu, em Piatã, Bahia, com 8,38 pontos. E em terceiro, mais um microlote: o do produtor Clayton Mapelli Cerri, do Sítio Anhumas, de São Sebastião da Grama, São Paulo, com 8,37 pontos.
Ouça a entrevista do diretor executivo da Associação Brasileira da Indústria do Café (Abic), Nathan Herszkowicz.
Entrevista - Fabio Botacin - Natan - 07-12-16.mp3

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