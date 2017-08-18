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ENTREVISTAS

Café capixaba alcança 100% de pureza em avaliação da Abic

Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) selecionou entre junho e julho deste ano 15 marcas de cafés produzidos no Espírito Santo para testar os níveis de pureza dos produtos. O resultado foi de que todas as marcas foram aprovadas

Publicado em 18 de Agosto de 2017 às 20:15

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

18 ago 2017 às 20:15
A Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic) selecionou entre junho e julho deste ano 15 marcas de cafés produzidos no Espírito Santo para testar os níveis de pureza dos produtos. O resultado foi de que todas as marcas foram aprovadas. O teste de pureza da Abic verifica se o produto está livre de qualquer tipo de impurezas (cascas e paus, milho, centeio, triguilho, cevada, etc), sendo aquela marca produzida 100% só com grãos de café. Em meio às discussões sobre o assunto Nathan Herszkowicz, diretor executivo da Associação Brasileira de Industria do Café (ABIC), comenta o assunto e fala das perspectivas em torno do mercado de café capixaba.
Entrevista - Fabio Botacin - Natan Riskowski - 18-08-17.mp3

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