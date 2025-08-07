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Comportamento

Cães podem ser parecidos com os seus tutores? Especialista explica!

Ouça entrevista com a especialista em interações entre humanos e animais, Renata Roma

Publicado em 07 de Agosto de 2025 às 11:36

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 ago 2025 às 11:36
A inclusão do ovo na dieta de cães e gatos é uma tendência que tem crescido entre tutores
 cães e tutores Crédito: Divulgação
Você já ouviu alguém dizer que um cachorro é a cara do dono? Ou, então, notou comportamentos parecidos entre pets e tutores? Quem acredita que animais de estimação se parecem com seus donos tem respaldo científico. Estudos indicam que há uma similaridade entre os humanos e seus animais, especialmente cães. Seja através de traços físicos ou em aspectos da personalidade, o pet pode agir como o seu humano. Em entrevista à CBN Vitória, a especialista em interações entre humanos e animais, Renata Roma, explica que essa semelhança é resultado de uma combinação de fatores. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - RENATA ROMA - 07-08-25

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