Cães e gatos em situação de rua serão recolhidos e tratados em Cariacica

A cidade de Cariacica anunciou recentemente que cães e gatos em situação de rua que vivem em condições de maus-tratos extremos e risco grave serão recolhidos, tratados e encaminhados para adoção responsável. Segundo a administração municipal, também poderão ser recolhidos animais em situação calamitosa ou de sofrimento extremo mesmo possuindo tutor, animais que se encontrarem em situação de privação extrema de alimentação, água, espaço mínimo digno para realização de suas necessidades básicas, entre outras situações em que se caracterizam maus-tratos e risco de vida à permanência do animal no local.