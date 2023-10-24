Cães e gatos em situação de rua serão recolhidos e tratados em Cariacica

A cidade de Cariacica anunciou recentemente que cães e gatos em situação de rua que vivem em condições de maus-tratos extremos e risco grave serão recolhidos, tratados e encaminhados para adoção responsável. Segundo a administração municipal, também poderão ser recolhidos animais em situação calamitosa ou de sofrimento extremo mesmo possuindo tutor, animais que se encontrarem em situação de privação extrema de alimentação, água, espaço mínimo digno para realização de suas necessidades básicas, entre outras situações em que se caracterizam maus-tratos e risco de vida à permanência do animal no local.
Ainda, de acordo com a prefeitura, as denúncias podem ser feitas via Ouvidoria pelo telefone 162. "Se for constatada a situação de maus-tratos extremos pela equipe técnica da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente (Semdec), o animal será encaminhado para clínica veterinária, onde passará por tratamento adequado, vermifugado, castrado e microchipado", informa. Em entrevista à CBN Vitória, a gerente de Bem-Estar Animal de Cariacica, Renata Bessa, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Quiroz - Renata Bessa - 24-10-23.mp3