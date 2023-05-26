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Gastronomia

'Cadim da roça' é o prato da semana na maratona do Roda de Boteco

Ramon Bellotti, proprietário do "Made In Roça", é o convidado da semana no CBN Cotidiano

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 18:18

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

26 mai 2023 às 18:18
Prato
Prato "Cadim da Roça", do "Made In Roça", de Vila Velha Crédito: Adalberto Cordeiro I CBN Vitória
Dando sequência à maratona de entrevistas com os donos de bares e restaurantes que participam do "Roda de Boteco 2023" o convidado da semana é o proprietário do "Made In Roça", Ramon Bellotti. O estabelecimento, localizado no Morro do Moreno, em Vila Velha, traz para a disputa o prato chamado de "Cadim da roça". O prato é um bolinho de aipim com queijo, empanado e frito, coberto com alcatra feita na pressão com cerveja preta. O tradicional festival vai até 11 de junho em vários estabelecimentos de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. Os campeões do festival serão conhecidos na festa Botecão, nos dias 16 e 17 de junho, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Roda de Boteco - 26-05-23

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