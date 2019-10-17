Cadeia Vitória-Trindade está em pesquisa inédita no mundo

Ilha de Trindade: uma das maiores diversidades marinhas do mundo Crédito: TV Gazeta

Em tempos nos quais tanto se fala de meio ambiente e o futuro dos ecossitemas, um estudo inédito analisará impactos das mudanças climáticas em ecossistemas do oceano Atlântico. Pesquisadores de 33 instituições da Europa, da Argentina, do Brasil, da África do Sul, do Canadá e dos Estados Unidos, vão visitar, pela primeira vez , regiões desconhecidas do Atlântico serão mapeadas e sua ecologia investigada para responder como os ecossistemas marinhos profundos estão sendo impactados pelas mudanças climáticas. No País, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) também vai participar do estudo. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o professor do Departamento de Oceanografia da Ufes, Ângelo Bernardino, explica que duas áreas do oceano foram escolhidas.

"Vamos fazer as pesquisas na região da Bacia de Santos e ao longo da cadeia Vitória-Trindade, no litoral do Espírito Santo. É um ambiente marinho rico em diversidade e que nunca foi estudado em profundidade maior que 200 metros", explica.

No Brasil, a pesquisa se concentrará numa profundidade média de mil metros. “São os primeiros esforços mundiais nesse sentido, de estudar ecossistemas profundos, que são tradicionalmente os menos conhecidos por uma dificuldade logística muito grande. O envio de equipamentos é difícil e a utilização dos navios é muito cara nessas profundidades”, afirma Bernardino.

Ouça a entrevista completa:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Angelo Bernardino - 17-10-19.mp3

Conheça mais sobre a pesquisa:

- Durante quatro anos, os ecossistemas profundos do oceano Atlântico, da Islândia à América do Sul, serão analisados para obtenção de informações inéditas sobre como a mudança climática está afetando a biodiversidade marinha e seus processos ecológicos. O trabalho também ajudará a entender o impacto das atividades industriais em diversas regiões do Atlântico, incluindo mineração em águas profundas, pesca e extração de petróleo e gás;

- A equipe internacional utilizará robótica marinha e tecnologia de imagens para desenvolver ferramentas de mapeamento para melhorar a compreensão dos habitats em águas profundas. A combinação dessas descobertas com dados sobre o DNA das espécies oceânicas e seus habitats permitirá que os cientistas identifiquem os principais impulsionadores da mudança dos ecossistemas e determinem quais áreas do oceano estão em maior risco;

- A Ufes vai receber cerca de R$ 300 mil da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) para a realização do estudo, mas a maior parte do financiamento será feita pelo programa Horizonte 2020, da União Europeia. Serão investidos em média dez milhões de euros no projeto, com previsão de encerramento em junho de 2023;