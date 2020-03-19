Cadastro vai avisar vítimas quando celular roubado for recuperado

Cadastro Inteligente Crédito: Reprodução

O Espírito Santo passa a contar com o serviço do chamado Cadastro Inteligente - um banco de dados onde vítimas de roubo ou furto de celular poderão cadastrar informações do aparelho e serem notificadas no momento que o objeto for recuperado. A partir dele, os cidadãos poderão facilitar a recuperação do aparelho celular em caso de roubo, furto ou perda. Os dados dos smartphones são cadastrados no sistema, que é integrado aos Órgãos de segurança pública estaduais.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o delegado Jordano Bruno Leite, gerente de Operações Técnicas da Secretaria estadual de Segurança, explicou que, em muitas ocasiões, a pessoa que tem o celular roubado, furtado ou perdido, não sabe informar dados essenciais do objeto na hora de registrar o boletim de ocorrência, o que dificulta a sua recuperação. Ouça as explicações:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Delegado Jordano Bruno - 19-03-20

MAIS INFORMAÇÕES

- Dados do aparelho são essenciais, como o número do IMEI do aparelho, uma espécie de “chassi” do celular;

- Com o “Cadastro Inteligente”, esses dados já são inseridos em um banco de dados das Polícias Civil e Militar e possibilitam uma maior chance de devolução para o dono caso o aparelho seja recuperado;

- A plataforma já está disponível para usuários do sistema Android e iOS, por meio do aplicativo “APP 190 ES”, e também pelo site cadastrointeligente.es.gov.br

O CADASTRO

- Para o cadastro, é necessário, primeiramente, inserir os dados pessoais. Após esta etapa, o usuário deve inserir os dados do celular, como marca, modelo, CPF do comprador, e o número IMEI. Este número pode ser encontrado no aparelho celular, na nota fiscal ou na caixa original do aparelho. Caso o proprietário não tenha esse número em mãos, ele pode ser verificado no próprio smartphone. Para isso, é preciso fazer os seguintes passos:

Passo 1. Abra o discador de seu telefone (local onde você faz as ligações);

Passo 2. Digite o seguinte código no teclado: *#06#

Passo 3. Depois que você digitar o código, o número do IMEI será apresentado automaticamente na tela.

NÃO PRESCINDE O B.O.

- Completado o cadastro, o celular passa a constar no banco de dados dos órgãos de segurança. No entanto, isso não substitui ou isenta da necessidade do registro de uma ocorrência na Delegacia de Polícia, inclusive, para que o alerta do aparelho de celular seja efetivado no sistema;

- O boletim de ocorrência pode ser registrado de forma online, pelo endereço delegaciaonline.sesp.es.gov.br