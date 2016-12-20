Cadastro Positivo precisa se tornar efetivo para o consumidor, diz diretora do Procon-ES

O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, anunciou, nesta terça-feira (20), um conjunto de medidas que vão direcionar a atuação da instituição nos próximos anos. Entre as ações anunciadas, está o aperfeiçoamento do “Cadastro Positivo”, que é um histórico das operações de crédito realizadas pelas cidadãos.

Com as alterações previstas, os consumidores serão incluídos automaticamente no sistema. No entanto, podem pedir para sair da relação. Atualmente, o cidadão precisa solicitar que seu nome seja inserido no “Cadastro Positivo”.

A diretora-presidente do Procon Estadual, Denise Izaíta, explica como funciona esse sistema. "Aquele consumidor que aceitasse fornecer todos os seus dados de endividamento seria incluído no chamado 'Cadastro Positivo'. Por meio dessa lei federal, ele estaria apto a ter acesso a taxas de juros menores quando pleiteasse, por exemplo, financiamentos”, explicou.

A diretora-presidente do Procon Estadual considera que, atualmente, o sistema não funciona como deveria. Ela também argumenta que o “Cadastro Positivo” precisa ter sua efetividade aprimorada. “O que os órgãos de defesa do consumidor esperam é que o cadastro seja efetivo. É claro que a gente vai cobrar essa efetividade através da redução da taxa de juros”, disse.

Ouça a entrevista na íntegra:

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