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Cadastro no Domicílio Eletrônico Trabalhista: o que é e para que serve?

Ouça entrevista com a analista do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo, Andrea Gama

Publicado em 01 de Agosto de 2024 às 11:49

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 ago 2024 às 11:49
Site DET
Site DET Crédito: Site DET
A partir deste mês de agosto, o chamado cadastro no Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET), plataforma digital do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), passa a ser obrigatório para os microempreendedores individuais (MEIs). O DET é um novo sistema do governo federal, administrado pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, que serve para a comunicação do órgão com os empregadores do país. O objetivo é facilitar o cumprimento das obrigações trabalhistas. “No caso do MEI, mesmo ele não tendo funcionário, ele já passa a ser obrigado a ingressar no sistema a partir de 1º de agosto. É um processo simples, que pode ser feito no próprio navegador web, sem fazer download de nenhum aplicativo”, explica a analista do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES), Andrea Gama. Em entrevista à CBN Vitória, ela detalha o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista Fernanda Queiroz - Andrea Gama - 01-08-24
Clique para acessar o site oficial do DET

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