Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Estado

Cadastro nacional de adoção é atualizado para ampliar buscas

Com unificação das informações sobre crianças aptas para adoção e as demais em abrigos, o cadastro vai propiciar uma busca mais ampla e rápida às família

Publicado em 31 de Agosto de 2017 às 14:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

31 ago 2017 às 14:06
O cadastro nacional de adoção vai unificar dados de crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados e dos que estão em abrigos. Segundo a juíza Janete Pantaleão, da 2ª Vara da Infância e Juventude da Serra e Colaboradora da Supervisão da Infância do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), atualmente há 730 crianças aguardando um novo lar e cerca de mil casais em busca da adoção no Estado. Com a unificação das informações, o cadastro vai propiciar uma busca mais ampla e rápida às família, explica a magistrada.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Janete Pantaleão - 31-08-17

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Motocilista morre em acidente envolvendo ônibus do Transcol no Contorno, em Cariacica
Data centers, energia renovável e novas cadeias produtivas ilustram um dos principais desafios do país: transformar potencial econômico em resultados com rapidez
A competitividade começa na velocidade das instituições
Vix Reggae Festival confirma Adão Negro, Alma Djem, Rasta Joint e Filosofia Reggae.
Festival de reggae em Vitória terá Adão Negro, Alma Djem e mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados