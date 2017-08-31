Cadastro nacional de adoção é atualizado para ampliar buscas

O cadastro nacional de adoção vai unificar dados de crianças e adolescentes que estão aptos a serem adotados e dos que estão em abrigos. Segundo a juíza Janete Pantaleão, da 2ª Vara da Infância e Juventude da Serra e Colaboradora da Supervisão da Infância do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), atualmente há 730 crianças aguardando um novo lar e cerca de mil casais em busca da adoção no Estado. Com a unificação das informações, o cadastro vai propiciar uma busca mais ampla e rápida às família, explica a magistrada.