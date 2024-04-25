“Cadastro Inteligente”: como é o serviço de recuperação de celulares no ES

Aparelho de telefone celular smartphone Crédito: Tânia Rêgo / Agência Brasil

Ter o celular roubado é uma preocupação comum na área da segurança. Desde 2020, os cidadãos capixabas contam com uma tecnologia que permite registrar o aparelho em um banco de dados integrado ao sistema da Polícia Civil. O cadastro facilita que o aparelho seja entregue ao dono, em caso de furto ou roubo. O serviço é uma realização da Sesp, em parceira com o Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). Com o “Cadastro Inteligente”, o Estado cumpre com mais eficiência o papel de devolver o bem perdido, furtado ou roubado do cidadão. Em entrevista à CBN Vitória, o delegado Jordano Bruno, gerente de Operações Técnicas da Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

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Apesar da funcionalidade, muitos cidadãos ainda não se cadastraram, o que dificulta na hora de localizar e entregar o aparelho ao verdadeiro dono.

Funcionamento:

Para se registrar, o proprietário do smartphone irá entrar no portal, com a maior quantidade de informações sobre o produto em mãos, preencher os campos disponíveis e aquele telefone será incluído no banco de dados, onde uma equipe de profissionais da Segurança Pública fará o monitoramento. O endereço é https://cadastrointeligente.es.gov.br

Caso o cidadão tenha aquele objeto perdido, roubado ou furtado, imediatamente ele poderá acessar o perfil no site do Cadastro Inteligente e sinalizar para as forças de segurança, com o registro do boletim de ocorrência, item obrigatório, que o aparelho deve ser colocado em restrição.

Quando aquele telefone for recuperado em abordagens policiais e operações, a vítima poderá receber uma notificação que chegará em sua conta no Cadastro Inteligente e no e-mail registrado, informando que o celular perdido foi encontrado, mostrando ainda, em qual unidade policial está e o número do Boletim de Ocorrência ao qual está ligado.