Cadastro do Pix pode ser usado em golpes? Delegado explica!

Ao longo deste ano um dos assuntos mais comentados com relação aos internautas foi a implantação do Pix. Não por menos o serviço de pagamento instantâneos, desenvolvido pelo Banco Central, está na mira de golpistas. Especialistas reforçam: o ideal é que confie somente nos sites e aplicativos oficiais. O que fazer para se proteger? Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (10), Brenno Andrade, delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, esclarece que não é o Pix que está sendo alvo de fraudes, mas que os golpistas se valem desta nova onda do Pix para enviar e-mails e mensagens com links falsos aos contribuintes.