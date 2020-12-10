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FRAUDES E GOLPES

Cadastro do Pix pode ser usado em golpes? Delegado explica!

Ouça as orientações de Brenno Andrade, delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 11:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 dez 2020 às 11:58
Ao longo deste ano um dos assuntos mais comentados com relação aos internautas foi a implantação do Pix. Não por menos o serviço de pagamento instantâneos, desenvolvido pelo Banco Central, está na mira de golpistas.  Especialistas reforçam: o ideal é que confie somente nos sites e aplicativos oficiais. O que fazer para se proteger? Em entrevista à CBN Vitória nesta quinta-feira (10), Brenno Andrade, delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos, esclarece que não é o Pix que está sendo alvo de fraudes, mas que os golpistas se valem desta nova onda do Pix para enviar e-mails e mensagens com links falsos aos contribuintes.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Delegado Brenno Andrade - 10-12-20.mp3

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