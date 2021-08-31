Cadastro de animais para castração tem início em Vitória; saiba como funciona

Vitória abriu cadastro para castração de cães e gatos Crédito: Pixabay

Visando ao controle populacional de cães e gatos foi aberto nesta segunda-feira (30) o "Programa Vitória da Castração Animal". Serão ofertados 3 mil procedimentos de esterilização cirúrgica de cães e gatos, por ano, com realização de exames laboratoriais pré-operatórios, fornecimento de medicamentos e materiais utilizados durante os procedimentos cirúrgicos e pré-cirúrgicos, assim como a medicação pós-cirúrgica a ser entregue aos tutores. Em entrevista à CBN Vitória, o subsecretário de Qualidade Ambiental e Bem-Estar Animal, Breno Panetto, traz detalhes do programa. O cadastro pode ser feitos pelo Portal Bem-Estar Animal, no site da prefeitura (https://bemestaranimal.vitoria.es.gov.br/) ou no aplicativo "Vitória Online".

E como funciona? Para ter acesso aos serviços, o primeiro passo é realizar o cadastro individual de tutores, com criação de login e senha no Portal Bem-Estar Animal, e posterior preenchimento das informações, conforme o enquadramento em quatro perfis. Pelas limitações dos antigos mutirões e o tempo decorrido, não será possível aproveitar os cadastros realizados anteriormente. "Com a microchipagem, os animais estarão vinculados ao CPF dos tutores, de forma que os cadastros serão definitivos. E como se trata da prestação continuada de um serviço, ao contrário dos mutirões, não haverá necessidade de novo cadastramento", explica o subsecretário.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Breno Panetto - 31-08-21

Etapas do programa:

1 – Cadastro individual de tutores e de animais no Portal;

2 – Triagem dos cadastrados, com validação pela equipe técnica;

3 – Seleção conforme critérios de prioridade;

4 – Participação em palestra educativa e orientativa;

5 – Assinatura do Termo de Responsabilidade pelo tutor;

6 – Entrega de Guia de Autorização para agendamento junto às clínicas credenciadas;

7 – Realização dos procedimentos: avaliação clínica e laboratorial, castração, microchigapem, registro dos animais e entrega da medicação;

8 – Acompanhamento pós-cirúrgico 24 horas

Quem pode fazer o cadastro:

I – Protetores independentes, que residam no Município de Vitória e tenham, no mínimo, sete animais sob sua tutela. Comprovação por meio de cadastro próprio, validado por equipe técnica da Prefeitura.

II – Munícipe em situação de vulnerabilidade social, que possua, no máximo, seis animais sob sua tutela. Comprovação por meio do NIS, renda familiar ou residência em área de interesse.

III – Organizações Não Governamentais (ONGs), pessoa jurídica de direito privado, com comprovada atuação no município de Vitória dedicada à proteção, defesa e bem-estar animal, independentemente do número de animais sob sua tutela. Comprovação por meio de documentos.

IV – Munícipe, independentemente de renda, que possua no máximo seis animais sob sua tutela. Cadastro simples.