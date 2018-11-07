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JUSTIÇA ELEITORAL

Cadastramento biométrico obrigatório chega a Cariacica em 2019

Acompanhe as informações na entrevista de Leonardo Prezotti, presidente da Comissão de Mesários do TRE-ES, à CBN Vitória

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 11:24

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

07 nov 2018 às 11:24
Após o fim das eleições, cartórios eleitorais do país voltaram a oferecer serviços que estavam suspensos, como transferência de domicílio e segunda via de título eleitoral. O Cadastro Nacional de Eleitores, que estava fechado desde 10 de maio deste ano, devido às eleições, foi reaberto desde a última segunda-feira (05).
Em entrevista à CBN Vitória, Leonardo Prezotti, presidente da Comissão de Mesários do TRE-ES, explica que este ano a justificativa eleitoral pode ser feita online, diretamente no site do Tribunal Superior Eleitoral ou pelo App.
Prezotti também adiantou que a partir de 2019 será iniciado o processo de biometria obrigatória para a cidade de Cariacica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leonardo Prezotti - 07-11-18

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