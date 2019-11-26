Cada bolsa de sangue doada pode salvar até quatro vidas; veja onde ir

Dia do Doador de Sangue: não deixe de voltar aos locais de doação Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A cada bolsa de sangue doada, até quatro vidas podem ser salvas no país, segundo estatísticas do Ministério da Saúde. No Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado nesta segunda-feira (25), a rede pública de saúde de todo o país reforça a importância da doação regular desse insumo vital. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a diretora técnica do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes), Rachel Lacourt, lembra que o Hemoes e os hemocentros regionais trabalham com estoque ideal para cinco dias. No caso das bolsas de O+, o ideal são 163 bolsas para o período, mas no último dia 18, o estoque era de 116 bolsas. Em relação ao O-, o ideal são 26 bolsas para cinco dias, muito diferente das 7 bolsas do dia 18.

“Os grupos O negativo e O positivo são os tipos mais demandados e para que consigamos atingir nossas metas de estoque com eficiência precisamos que o doador de sangue seja um doador regular, que venha ao Hemoes pelo menos duas vezes ao ano”, explica Rachel.

Ouça a entrevista:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Raquel Lacour - 25-11-19

Seja um doador

Podem doar sangue as pessoas com idade entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação deve ser feita obrigatoriamente até os 60 anos. Menores de 18 anos só podem doar com a autorização dos responsáveis legais. Todo doador deve apresentar um documento original com foto.

Se o voluntário tiver almoçado, o procedimento deve ser feito três horas depois. E se for um doador frequente, ele deve obedecer ao intervalo para doação, que deve ser de dois em dois meses para homens e de três em três meses para mulheres.

Confira onde doar sangue

- Hemocentro do Estado do Espírito Santo (Hemoes)

Tel. 3636-7900/7920/7921- Avenida Marechal Campos, 1.468, Maruípe, Vitória. Funciona todos os dias, das 07 às 19h (cadastro do doador encerra as 18h20).

- Unidade de Coleta à Distância da Serra

Tel. 3218-9429/ 3218-9242. Avenida Eudes Scherrer Souza, s/n (anexo ao Hospital Estadual Dório Silva). Funciona de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 12h (cadastro do doador encerra às 11h30) e das 13h às 16h (cadastro do doador encerra às 15h20).

- Hemocentro de Linhares

Tel. (27) 3264-6000/ 3264-6019 - Avenida João Felipe Calmon, 1.305, Centro (ao lado do Hospital Rio Doce). Funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h (cadastro do doador encerra as 12h30).

- Hemocentro Regional de Colatina

Tel. (27) 3717-2801 - Rua Cassiano Castelo, s/n, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 07h às 16h (cadastro do doador encerra as 12h30).

- Hemocentro Regional de São Mateus