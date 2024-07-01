Cachoeiro terá sistema de alerta de emergências climáticas

O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai receber uma nova tecnologia de envio de alertas de eventos climáticos, segundo a Defesa Civil Municipal. O projeto também será implantado em outras cidades do país. A intenção é enviar alertas de eventos climáticos com celeridade e com grande alcance populacional, viabilizando medidas preparatórias e tomada de decisões de maior efetividade.