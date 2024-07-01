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Cachoeiro terá sistema de alerta de emergências climáticas

Ouça entrevista com o coordenador da Defesa Civil Municipal, Coronel Francisco Ignácio Darós

Publicado em 01 de Julho de 2024 às 11:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

01 jul 2024 às 11:23
Chuva no ES: tempo vira e Cachoeiro tem bairros alagados
Chuva no ES: tempo vira e Cachoeiro tem bairros alagados Crédito: Reprodução/Redes Sociais
O município de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, vai receber uma nova tecnologia de envio de alertas de eventos climáticos, segundo a Defesa Civil Municipal. O projeto também será implantado em outras cidades do país. A intenção é enviar alertas de eventos climáticos com celeridade e com grande alcance populacional, viabilizando medidas preparatórias e tomada de decisões de maior efetividade.
Em entrevista à CBN Vitória, o coordenador da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim, Coronel Francisco Ignácio Darós, explica como o sistema funcionará. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Coronel Francisco Ignácio Darós - 01-07-24.mp3

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