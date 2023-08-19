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Economia

Cachoeiro Stone Fair terá mais de 200 expositores de mármore e granito

Ouça detalhes com a Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora do evento

Publicado em 19 de Agosto de 2023 às 11:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 ago 2023 às 11:47
Cachoeiro Stone Fair: feira de mármore e granito
Cachoeiro Stone Fair: feira de mármore e granito Crédito: Divulgação
Entre os dias 22 e 25 de agosto, as atenções dos profissionais que atuam no setor de rochas ornamentais se voltarão para “a Capital secreta do mundo”, como Cachoeiro de Itapemirim é carinhosamente chamada. Isso porque a cidade da região sul capixaba será palco da Cachoeiro Stone Fair, mais tradicional feira do segmento no Brasil. Com o tema “Coloque o pé no futuro”, a 34ª edição da feira vai apresentar as inovações, tendências e tecnologias utilizadas no setor de rochas ornamentais. Durante os quatro dias de evento, cerca de 200 grandes marcas de toda a cadeia produtiva do segmento, desde a extração até o beneficiamento, apresentarão, em primeira mão, as principais novidades em máquinas, produtos, insumos, serviços e toda a diversidade das rochas brasileiras. Em entrevista à CBN Vitória, Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora do evento, fala sobre a programação. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - FLAVIA MILANESE - 19-08-23
Para mais informações sobre a Feira: https://www.cachoeirostonefair.com.br/

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