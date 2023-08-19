Cachoeiro Stone Fair terá mais de 200 expositores de mármore e granito

Entre os dias 22 e 25 de agosto, as atenções dos profissionais que atuam no setor de rochas ornamentais se voltarão para “a Capital secreta do mundo”, como Cachoeiro de Itapemirim é carinhosamente chamada. Isso porque a cidade da região sul capixaba será palco da Cachoeiro Stone Fair, mais tradicional feira do segmento no Brasil. Com o tema “Coloque o pé no futuro”, a 34ª edição da feira vai apresentar as inovações, tendências e tecnologias utilizadas no setor de rochas ornamentais. Durante os quatro dias de evento, cerca de 200 grandes marcas de toda a cadeia produtiva do segmento, desde a extração até o beneficiamento, apresentarão, em primeira mão, as principais novidades em máquinas, produtos, insumos, serviços e toda a diversidade das rochas brasileiras. Em entrevista à CBN Vitória, Flávia Milaneze, CEO da Milanez & Milaneze, empresa organizadora do evento, fala sobre a programação. Ouça a conversa completa!