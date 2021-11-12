Cachoeira de Matilde passará a ter cobrança de R$ 5 para acesso

Cachoeira Engenheiro Reeve (Matilde), em Alfredo Chaves Crédito: Yuri Barichivich/Setur-ES

A Prefeitura de Alfredo Chaves anunciou que a cachoeira de Matilde está disponível para concessão por tempo de uso determinado de 15 anos. E a empresa que ganhar o pregão poderá cobrar a taxa de R$ 5,00 para acesso ao parque. Moradores do município serão isentos de pagamento do ingresso, como explica em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Turismo e Cultura do município, Ricardo Silva Nascimento.

Ricardo Nascimento explica que o modelo de concessão já é utilizado em atrativos naturais de diversos outros municípios com o objetivo de possibilitar mais investimentos e alavancar o turismo local. "Esse é o modelo que está sendo aplicado no turismo em outros municípios do país, como em Foz do Iguaçu e Bonito. Optamos por uma parceria público-privada visando a melhoria da infraestrutura e no conforto dos turistas", disse.

O edital foi publicado no dia 29 de outubro e a licitação acontece no dia 1 de dezembro. "O objetivo dessa parceria também é criar um roteiro de turismo e gerar renda", diz o secretário, informando que o resultado deve sair em até cinco dias após a licitação. Assim que for anunciada, a empresa já pode atuar no local e iniciar a cobrança da entrada num período de até 12 meses. No edital, está previsto que a empresa terá que fazer investimentos na área da cachoeira. "A empresa terá que fazer a ampliação de banheiros, a melhoria da lanchonete, além da questão da acessibilidade", diz Ricardo Nascimento.