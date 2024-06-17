Cabines do pedágio da Terceira Ponte começam a ser demolidas

As cabines da antiga praça do pedágio na Terceira Ponte, em Vitória, começaram a ser demolidas nesta segunda-feira (17). O serviço de remoção deve durar por 45 dias, com trabalhos entre 7h da manhã e 18 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que, em média, serão removidas duas cabines por dia. Além da remoção das 15 cabines na Terceira Ponte, também serão retiradas outras 22 na Rodovia do Sol. Ouça detalhes na entrevista.