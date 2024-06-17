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Cabines do pedágio da Terceira Ponte começam a ser demolidas

Serão em média duas cabines removidas por dia por um prazo de até 45 dias

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 10:52

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 jun 2024 às 10:52
Cabines do pedágio da Terceira Ponte são demolidas em Vitória
Cabines do pedágio da Terceira Ponte são demolidas em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
As cabines da antiga praça do pedágio na Terceira Ponte, em Vitória, começaram a ser demolidas nesta segunda-feira (17). O serviço de remoção deve durar por 45 dias, com trabalhos entre 7h da manhã e 18 horas. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, explicou que, em média, serão removidas duas cabines por dia. Além da remoção das 15 cabines na Terceira Ponte, também serão retiradas outras 22 na Rodovia do Sol. Ouça detalhes na entrevista. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Fabio Damasceno - 17-06-24.mp3

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