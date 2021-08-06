Buscas continuam por família da Clarinha depois de exame descartar relação com sequestrada em Guarapari

Nesta semana, um fato novo havia reacendido a esperança de localizar parentes de Clarinha, menina sem identificação oficial e que está em coma há 21 anos no Hospital da Polícia Militar (HPM). As caraterísticas físicas eram compatíveis a de uma criança mineira de 1 ano e 9 meses que havia sido raptada no final da década de 1970, em Guarapari. Contudo, uma análise comparativa entre os perfis genéticos de Clarinha e dos pais da criança sequestrada, foi concluída e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), que analisava o caso, atestou que a Clarinha não é a menina sequestrada. As buscas, portando, continuam.