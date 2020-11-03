Bufê infantil liberado, mas piscina de bolinha segue proibida no ES

O governo do Espírito Santo liberou a realização de eventos com limite de até 300 pessoas em municípios classificados como risco baixo de contaminação pelo novo coronavírus de acordo com o mapa de risco. Outra mudança agora é a volta do funcionamento de bufês e cerimoniais infantis, além dos espaços de lazer e de recreação infantil, também em cidades com nível de risco baixo. As medidas entram em vigor nesta terça-feira (03). Em entrevista à CBN Vitória, a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, falou das regras para a abertura desses espaços e a realização de eventos para crianças, publicadas no Diário Oficial do Estado no último sábado (31). Seguem proibidos: