Bufê infantil liberado, mas piscina de bolinha segue proibida no ES

O governo do Espírito Santo liberou a realização de eventos com limite de até 300 pessoas em municípios classificados como risco baixo de contaminação pelo novo coronavírus de acordo com o mapa de risco. Outra mudança agora é a volta do funcionamento de bufês e cerimoniais infantis, além dos espaços de lazer e de recreação infantil, também em cidades com nível de risco baixo. As medidas entram em vigor nesta terça-feira (03). Em entrevista à CBN Vitória, a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, falou das regras para a abertura desses espaços e a realização de eventos para crianças, publicadas no Diário Oficial do Estado no último sábado (31). Seguem proibidos:
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lenise Loureiro - 03-11-20
Fica vedada a disponibilização de atrações infantis que demandem permanência em espaços confinados, como salinhas de cinema 3D/4D, cabines de aviõezinhos, helicópteros, entre outros.
Fica proibida a disponibilização e o uso da piscina de bolinhas.
Com exceção do disposto § 2º, os demais brinquedos poderão ser disponibilizados, desde que higienizados a cada intervalo de uso e respeitando o distanciamento entre os convidados.