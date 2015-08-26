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MOBILIDADE NA GRANDE VITÓRIA

BRT precisa ser interligado a outros meios de transporte, analisa membro do Crea-ES

Grupo de Trabalho analisou que nem todas as cidades da região metropolitana possuem total capacidade territorial para receber a implantação dos corredores exclusivos de ônibus

Publicado em 25 de Agosto de 2015 às 21:20

Publicado em 

25 ago 2015 às 21:20
A implantação do BRT (corredores exclusivos para ônibus) na Grande Vitória é questionável. É o que afirma o Grupo de Trabalho de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES). 
Os integrantes do grupo desenvolveram uma proposta de transporte público multimodal, que envolve a implantação do BRT, em alguns municípios, como Serra, Cariacica, Vila Velha (nos locais que o espaço territorial poderá absorvê-lo), utilização de infraestrutura ferroviária existente, como a ferrovia Vitória-Minas, e criação de sistema Aquaviário, interligando os municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra.
A proposta do Crea-ES é que o transporte coletivo rodoviário esteja interligado aos demais modais, como concentrador de demanda. Ouça na íntegra a entrevista com o engenheiro civil, membro do grupo no Crea, Elson Gatto Filho:
Entrevista - Fábio Botacin - Elson Gato - 25-08-15

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