BRT precisa ser interligado a outros meios de transporte, analisa membro do Crea-ES

A implantação do BRT (corredores exclusivos para ônibus) na Grande Vitória é questionável. É o que afirma o Grupo de Trabalho de Infraestrutura e Mobilidade Urbana do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-ES).

Os integrantes do grupo desenvolveram uma proposta de transporte público multimodal, que envolve a implantação do BRT, em alguns municípios, como Serra, Cariacica, Vila Velha (nos locais que o espaço territorial poderá absorvê-lo), utilização de infraestrutura ferroviária existente, como a ferrovia Vitória-Minas, e criação de sistema Aquaviário, interligando os municípios de Vila Velha, Cariacica e Serra.

A proposta do Crea-ES é que o transporte coletivo rodoviário esteja interligado aos demais modais, como concentrador de demanda. Ouça na íntegra a entrevista com o engenheiro civil, membro do grupo no Crea, Elson Gatto Filho: