BRs que cortam o Espírito Santo concentraram quase 2 mil acidentes em 2024

O Espírito Santo registrou números preocupantes no trânsito em 2024. Ao longo do ano, 1.929 acidentes foram contabilizados nas rodovias que cortam o Estado, deixando 160 mortes e 699 pessoas feridas. Embora o total de ocorrências seja semelhante ao de anos anteriores, houve aumento no número de mortes. O cenário acende um alerta sobre a gravidade dos sinistros no território capixaba.
As estatísticas mostram que a BR-101 concentra a maior parte dos acidentes no estado, com 1.379 registros, seguida pela BR-262 (376) e BR-259 (137). Carros e motos juntos respondem por mais de 60% das ocorrências e a maioria dos acidentes acontece em trechos de pista simples e em retas, indicando que fatores como excesso de velocidade, imprudência e infraestrutura continuam impactando diretamente a segurança nas estradas capixabas. Em entrevista à CBN Vitória, o professor associado pesquisador da Fundação Dom Cabral, Ramon César, detalha os números.
