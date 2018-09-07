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ENTREVISTA

Brincar desenvolve o lado afetivo e também social das crianças

A explicação é do médico Rodrigo Aboudib, presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria

Publicado em 07 de Setembro de 2018 às 13:47

Publicado em 

07 set 2018 às 13:47
Em feriados como esse de 7 de Setembro, as crianças estão em casa e os pequenos brincar no tempo livre. Quem é pai, mãe ou responsável se identifica imediatamente com essa situação. E deve ser assim mesmo, inclusive que todos participem das atividades com as crianças, pois o significado disso é muito maior do que a maioria pode imaginar. O brincar auxilia no desenvolvimento afetivo, social, motor, cognitivo e fonético das crianças. A explicação é do médico Rodrigo Aboudib, presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria. Ouça a entrevista com as explicações:
Entrevista - Fabio Botacin - Rodrigo Aboudib - 12.02s - 07-09-18

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