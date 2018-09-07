Brincar desenvolve o lado afetivo e também social das crianças

Em feriados como esse de 7 de Setembro, as crianças estão em casa e os pequenos brincar no tempo livre. Quem é pai, mãe ou responsável se identifica imediatamente com essa situação. E deve ser assim mesmo, inclusive que todos participem das atividades com as crianças, pois o significado disso é muito maior do que a maioria pode imaginar. O brincar auxilia no desenvolvimento afetivo, social, motor, cognitivo e fonético das crianças. A explicação é do médico Rodrigo Aboudib, presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria. Ouça a entrevista com as explicações: