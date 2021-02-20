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Brincadeira de menino ou de menina: é desejável esta distinção?

Quem responde é Ana Paula Yazbek, pedagoga com especialização em Educação de Crianças de zero a três anos.

Publicado em 20 de Fevereiro de 2021 às 10:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 fev 2021 às 10:21
É bastante comum observamos algumas pessoas falando que meninos não devem brincar de boneca e que meninas não devem brincar de carrinho e nem de futebol. Mas que tipo de brincadeira é adequado para os meninos e para as meninas? Por que essa definição é importante?
Você acha desejável que haja uma distinção entre os brinquedos de meninos e meninas? Ou acredita que o ideal é que todos os brinquedos sejam neutros (materiais não estruturados, jogo de construção, mosaico, quebra-cabeça, jogos de encaixar, instrumentos musicais.)? Será que isso é possível?
Quem responde essas perguntas é Ana Paula Yazbek, pedagoga com especialização em Educação de Crianças de zero a três anos. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ana Paula Yasbek- 20-02-21.mp3
 

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