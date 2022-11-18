Brilho de Natal de Domingos Martins é inaugurado!

Decoração na Praça Dr. Arthur Gerhardt em Domingos Martins em 2021 Crédito: Assessoria de Comunicação PMDM

Já está na hora de curtir a época mais “mágica” do ano nas montanhas capixabas! Teve início nesta quinta-feira (17), em Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, a 25ª edição do Brilho de Natal. Após dois anos promovido em formato menor, apenas com decoração, em função da pandemia, em 2022 o evento retoma sua programação cultural, com a presença do Papai Noel e até festa de Réveillon. Neste ano, além da iluminação especial com a utilização de mais de 700 mil microlâmpadas, o Brilho de Natal volta com a programação cultural de música de dança, especialmente aquelas típicas das festas de fim de ano, como cantatas e corais, a partir de dezembro. O evento segue até o dia 06 de janeiro de 2023. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo interina de Domingos Martins, Dulciele Stein Suela, fala sobre a programação.

A organização informa que o Papai Noel também está de volta, e desta vez, o endereço do Bom Velhinho será o coreto da Praça Dr. Arthur Gerhardt, onde ele receberá todo o público para fotos, todas as quintas, sextas, sábados e domingos, sempre das 19 horas às 22 horas. "Momento muito esperado por moradores e turistas, a contagem regressiva diária para o acendimento das lâmpadas também está de volta neste ano, sempre a partir das 18h30. De segunda a quarta-feira, a contagem regressiva será com os tradicionais grupos de danças folclóricas do município. Já de quinta a domingo, quem comanda o acendimento do Brilho de Natal é o Papai Noel", informa. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Patricia Vallim - Dulciele Stein Suela - 18-11-22.mp3

- A Praça Dr. Arthur Gerhardt estará enfeitada com luzes em árvores e canteiros. Outro destaque desta edição é uma árvore tradicional, adornada com 60 mil microlâmpadas e 600 metros de festão, e com cerca de 10 metros de altura

- A famosa Rua de Lazer também já está decorada especialmente para o Brilho de Natal, em toda a sua extensão. Toda a via foi coberta com estrelas luminosas e o coreto central recebeu um sino gigante luminoso, ideal para muitas fotos!

- O Brilho de Natal também estará no interior do município, sendo realizado e executado em parceria com as comunidades. A Prefeitura irá fornecer as microlâmpadas e as comunidades farão a decoração das localidades

- Programação cultural e Réveillon: Em 2022 o Brilho de Natal retorna com a programação cultural de dança e música. Durante todo o mês de novembro terá sequência o projeto Kulturfestival com atrações locais sempre aos sábados e domingos. Em dezembro, a programação será exclusivamente natalina, com a apresentação de corais e bandas de metais, entre outros

- A festa de Réveillon em Domingos Martins também volta após dois anos sem acontecer em função da pandemia do Coronavírus, com bandas e show pirotécnico na Praça Dr. Arthur Gerhardt. Mais detalhes serão divulgados em breve.